Moto2, Fernandez davanti a tutti, una caduta ferma Manzi sul più bello

Augusto Fernandez vola al contrario del più noto Raul su un tracciato di Misano che si asciuga. Lo spagnolo precede Gardner e Vierge con Vietti miglior italiano 5° davanti a Lowes con Raul 8°. Gran turno di Stefano Manzi che purtroppo, nei minuti finali, vola a terra centrando Roberts che gli cade davanti da solo. Per fortuna non si fa nulla ma scivola all’11°.Bezzecchi è 15° fuori per un pelo dai 14 con Casadei 26° e Bulega 28°