Moto2, Casadei: “Che occasione con Italtrans” – La sua caduta di Misano Gallery

Mattia Casadei, dopo un bell’avvio nelle prime libere di venerdì, è volato a terra due volte in Q1 e partirà dal fondo della griglia. Un inizio in salita in Moto2.



«La moto mi piace tanto e non sono contento per quello che ho fatto oggi (ieri, ndr) in Q1. Nella seconda caduta stavo andando piano, ma la gomma si era raffreddata dopo il primo volo. Anche in quel caso non ho avuto tante responsabilità: ho perso aderenza senza esagerare».



È difficile per lei capire la nuova categoria?



«Nel primo giorno è stato bellissimo e sono stato supercontento, anche se non abbiamo trovato belle condizioni. Al mattino era bagnato ed ho chiuso 15°, mentre nel pomeriggio di venerdì era davvero difficile con una sottile linea di asfalto asciutta, con due curve bagnate».



Italtrans è un team di prim’ordine e sostituire Lorenzo Dalla Porta, ex campione Moto3, è una bella opportunità.



«Una grande squadra: come meccanico ho Roberto Lunadei (ex pilota riminese di Supersport che ha appeso il casco al chiodo un decennio fa, ndr) e mi ha spiegato diverse cose. Tutto il team mi ha accolto davvero bene».



Su Instagram l’abbiamo spesso vista con Dalla Porta: le ha dato consigli anche lui?



«Sì, è stato davvero gentile e disponibile: un aiuto importante per capire più in fretta come guidare la Kalex».



Cosa si aspetta dalla gara?

«Sarà difficile visto che parto indietro, ma sono curioso di poter guidare questa motocicletta sull’asciutto. Credo che sarà molto divertente e non vedo l’ora di vedere come sarà. Per ora ho fatto solo 5 giri senza pioggia».