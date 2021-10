Moto2, c’è Lowes in pole position a Misano, Bezzecchi solo 24°

Sam Lowes toglie la pole position a Jorge Navarro in 1’36″510. In Moto3 e MotoGp il più rapido in Q1 si era preso la pole. A Navarro non riesce la tris per un pelo.tantissime cadute in entrambi i turni finali. Bravi Vietti e Manzi 5° e 7° malgrado due cadute. Decimo Raul Fernandez, a terra anche lui, e 14° Gardner. Caduti in Q1 Bezzecchi che scatta 24°, Bulega e Casadei, quest’ultimo due volte.