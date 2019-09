MISANO - Prima gara a Misano e subito prima vittoria romagnola, con il riminese Matteo Ferrari (Trentino Gresini) a trionfare in Moto E davanti allo spagnolo Hector Garzo e al francese Xavier Simeon. Settimo Lorenzo Savadori, out al terzo giro per una caduta Alex De Angelis

