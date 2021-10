Morto Valere Tjolle, il cordoglio di Longiano

Una notizia triste per la comunità di Longiano. La brutta notizia è arrivata nella serata di domenica: il 18 ottobre è scomparso a 76 anni, nella sua casa di Bath, Valere Tjolle. Valere era tour operator e giornalista. Editor delle riviste “Best of Romagna” e “Travel Mole”, e direttore dell’azienda Totem Tourism, Tjolle era un esperto e una vera autorità, a livello internazionale, nel campo del turismo sostenibile. Sua bandiera era il turismo “slow”: innamorato della Romagna da più di cinquant’anni, aveva trovato a Longiano la sua “base” prediletta e fin dal 2014 vi aveva vissuto per diversi mesi all’anno. Non solo: nello stesso periodo è iniziata una proficua collaborazione con l’Assessorato al Turismo e con l’Ufficio Turistico di Longiano, creando educ-tour destinati a tour operator americani, e quindi pacchetti per piccole comitive di turisti USA, che visitavano Longiano e vi si fermavano per alcune notti, utilizzandola come base per escursioni a Firenze, Venezia, Bologna, Ravenna.

1 di 3

Nell’estate del 2020 è uscito You Lucky People. The Story of Travel – The world’s most delightful and devastating industry, il libro autobiografico di Valere Tjolle, che racconta del suo lavoro e dei suoi tanti incontri in Italia e nel mondo: naturalmente, non potevano mancare Longiano e le sue bellezze. Attento, curioso, dotato di grande senso dell’umorismo, di passione e di un entusiasmo davvero contagioso, Valere era un profondo conoscitore della Romagna, delle sue eccellenze turistiche e artistiche, nonché delle sue specialità gastronomiche.

Il Comune di Longiano perde un amico e un grande professionista, e si unisce al dolore dei famigliari per questa perdita incolmabile.