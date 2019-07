Moro in tour a Cesena: i biglietti

Fabrizio Moro da novembre torna in tour e farà tappa a Cesena con “Figli di nessuno tour”. Un’occasione per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, capace di emozionare il suo pubblico grazie alle sue parole sempre dirette e alla sincerità con cui ogni volta sale sul palco.

Dopo le 4 date nei palasport di ACIREALE (12 ottobre – Pal’Art Hotel), ROMA (18 e 19 ottobre – Palazzo Dello Sport) e MILANO (26 ottobre – Mediolanum Forum), a novembre inizierà il tour nei teatri italiani.

Tra le date ad ora confermate: 18 novembre Europauditorium di BOLOGNA e 29 novembre Nuovo Teatro Carisport di CESENA.



I biglietti per i live, prodotti da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 3 luglio, su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di mercoledì 10 luglio nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).