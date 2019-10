Morciano, salvato un cagnolino in trappola sul Conca

I carabinieri forestali della stazione di Morciano di Romagna questa mattina hanno salvato un cucciolo che si era smarrito e ritrovato “intrappolato” sulla sponda del fiume Conca. Il cagnolino non riusciva ad andare né avanti né indietro e dopo aver trascorso la notte all’addiaccio, senza via di scampo, guaiva disperatamente. I carabinieri forestali, allertati per l’“emergenza” si sono attivati per salvarlo. Una volta individuato l’animale, i militari hanno provveduto a chiamare sul posto sia i vigili del fuoco sia gli addetti del canile di Riccione. Il cagnolino è stato salvato.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: