MORCIANO. Congelata la Fiera di San Gregorio. “In vigenza della ordinanza congiunta del Presidente della regione e del Ministero della salute, sentito il coordinamento provinciale insediato presso la prefettura, si comunica che sono sospese sino al 1 marzo tutte le attività preparatorie alla fiera di San Gregorio”, si legge infatti in una nota del Comune di Morciano di Romagna. Viene dunque sospesa la preparazione della fiera più frequentata della provincia di Rimini in programma a cavallo del 12 marzo, giorno di San Gregorio. “I titolari delle attrazioni luna park e commercianti su aree pubbliche non potranno accedere e sostare sul territorio comunale con mezzi, roulotte o caravan sino a diversa determinazione”. Seguirà un’ordinanza comunale.