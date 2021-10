Morciano, a Natale ecco la pista del ghiaccio in piazza

Il Natale morcianese, dopo la necessaria sobrietà dell’edizione 2020, torna a brillare. Lo fa a partire da una delle attrazioni più apprezzante: la pista del ghiaccio. La conferma arriva dal sindaco Giorgio Ciotti, che spiega: «Dopo la sospensione delle attività natalizie subite nel 2020 torna, da novembre, in piazza del Popolo la tradizionale pista del ghiaccio. Accanto ad essa mercatini, eventi musicali e di intrattenimento perché la festa del Natale possa essere vissuta al meglio a partire dai più piccoli».

Un appuntamento pensato soprattutto per i cittadini e le famiglie, quindi, e che guarda con ottimismo alla situazione pandemica che, anche se non risolta, appare comunque sotto controllo.

Lo scorso anno Morciano di Romagna, come altre amministrazioni locali, aveva scelto di non spegnere del tutto il Natale, proponendo una serie di spettacoli e concerti con l’adozione di limitazioni e accorgimenti previste dai Dpcm. La scelta relativa alle festività per il 2021, è stata presa dalla giunta dopo un confronto con le associazioni locali e la Proloco. «Il programma – precisa il primo cittadino – in via di ultimazione, sarà distribuito a tutti i residenti e torneranno nelle vie dei paesi della Valconca e della costa i manifesti pubblicitari di questo particolare evento. L’allestimento della piazza del Popolo verrà quindi avviato già nei primi giorni di novembre».

Quindi anche quest’anno piazza del Popolo sarà il fulcro delle attività natalizie del comune di Morciano e, come avvenuto fino al 2019, sarà installata nuovamente la pista del ghiaccio, vera e propria attrazione, per grandi e bambini, provenienti non solo dal capoluogo della Valconca ma anche da tutta la vallata. Il programma per l’edizione 2021 del Natale morcianese promette spettacoli e concerti adatti a tutta la famiglia, non mancheranno anche quei simboli legati alla tradizione cristiana della nascita di Gesù, quale ad esempio, l’allestimento del presepe, ospitato nel loggiato del Municipio.