“Montiano è piena di frane”: arrivano aiuiti da lontano

Aiuti inaspettati dal nord Italia a favore di Montiano. Del tutto a sorpresa, è giunta al piccolo Comune la notizia che due realtà hanno scelto di destinare a quel territorio collinare e alla sua comunità fondi che hanno raccolto e raccoglieranno attraverso iniziative di solidarietà con gli alluvionati. Il Comune di Pomaretto, in provincia di Torino, ha organizzato per oggi una giornata di beneficenza, mentre due sere fa una cena è stata organizzata dalla Pastorale di Martignacco, in provincia di Udine, in collaborazione con tutte le associazioni della zona, con partecipazione online del sindaco montianese Fabio Molari e del suo vice Renato Ridolfi.

Da Udine

Per circa mezz’ora c’è stato un collegamento dal palazzo comunale di Montiano con Udine. «Questi due Comuni del nord – riferisce il sindaco Molari – sono molto sensibili ai grandi disastri. Avendo patito il terremoto a suo tempo, quando capitano disgrazie ad altri si fanno in quattro. Hanno cercato appositamente un piccolo territorio come è il loro, da aiutare. Io ho avuto, forse, la fortuna di rispondere per primo, oppure hanno trovato il mio cellulare personale che avevo messo anche sul sito web del Comune e mi hanno raggiunto. Quando mi hanno detto che volevano dare una mano a una piccola realtà, ho risposto che noi lo siamo e siamo alle prese con innumerevoli frane. Hanno allora organizzato una serata gastronomica in provincia di Udine, per iniziativa della Collaborazione Pastorale di Martignacco, che riunisce più realtà e Comuni del Friuli-Venezia Giulia. Hanno partecipato 300 persone e hanno destinato a noi l’utile, attorno a 5.000 euro, che useremo interamente per le frane. In collegamento con me e il vice sindaco c’erano due sindaci di piccoli Comuni in provincia di Udine».

Sorpresa e commozione

«Queste notizie del tutto inaspettate ci hanno riempito di gioia – afferma il capogruppo di maggioranza, Enrico Maria Pedrelli – Tra Comuni piccoli si riconoscono le difficoltà simili, e ci si dà una mano; ne siamo molto grati».

Il vice sindaco Ridolfi aggiunge: «Questa è la bella Italia della solidarietà. Queste iniziative ci hanno commosso: è la dimostrazione che quando succedono cose di questo genere i confini non esistono e ci sentiamo tutti parte di un unico grande paese».

Dal Torinese

Un gesto di solidarietà a sostegno di Montiano è arrivato anche da Pomaretto, un comune in provincia di Torino che ha 981 abitanti, sorge a 620 metri sul livello del mare e ha sul proprio stemma una albero che rappresenta le vaste colture di pomi, dai quali ha tratto il proprio nome. «Il Comune di Pomaretto ha organizzato per sabato una serata di beneficenza – informa ancora Molari – con incasso destinato a Montiano: un’altra bellissima sorpresa, che ci riempie il cuore».