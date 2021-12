Montefeltro art views: storie sui balconi rinascimentali in una web app

Arte, paesaggi, storie e curiosità sui balconi rinascimentali in una web app firmata Regione Emilia-Romagna. “Montefeltro Art Views – dove Arte e Paesaggio si incontrano” è il progetto pilota della Regione Emilia-Romagna e del GAL Montefeltro Sviluppo, nell’ambito di Recolor – Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic, il progetto europeo Italia-Croazia che ha l’obiettivo di scoprire e valorizzare territori e patrimoni culturali ancora inediti al grande pubblico. “Montefeltro Art Views” sono nove balconi, strutture progettate per offrire una facile fruizione nel rispetto del contesto naturale, collocati su altrettanti belvedere tra Emilia-Romagna e Marche, nella zona conosciuta come Montefeltro: da questi speciali punti di osservazione si scorgono gli stessi paesaggi che, secondo uno studio di Rosetta Borchia e Olivia Nesci, ricercatrici e cacciatrici di paesaggi, si ritrovano riprodotti nello sfondo di alcuni importanti capolavori del Rinascimento.

Sia il Dittico dei Duchi di Piero della Francesca sia la Gioconda di Leonardo presentano sullo sfondo la terra del Ducato di Urbino (Italia centrale adriatica). Pianure, laghi, monti, insediamenti urbani sono tra gli elementi che possono essere riconosciuti ancora oggi in quei paesaggi e che hanno consentito questa scoperta.

La realizzazione dei balconi è prevista per l’estate 2022, ma già è disponibile uno strumento di grande valore turistico e culturale che offre ai visitatori un esclusivo tour virtuale e immersivo: la Web App MontefeltroArtViews.

Su www.montefeltoartviews.it è possibile effettuare tour guidati dedicati a Piero della Francesca o a Leonardo da Vinci, con approfondimenti interdisciplinari alla scoperta dei capolavori della storia dell’arte, svelandone segreti e dettagli geografici, naturali, architettonici e urbanistici oltre a offrire l’opportunità di confrontare i dipinti e paesaggi di ieri e oggi con una straordinaria tecnologia interattiva e 3D.

Non solo, la Web App propone anche una mappa satellitare georeferenziata che dà accesso a una sezione dedicata a ciascun balcone. Qui, un altro universo di contenuti si apre per il visitatore, testi che raccontano il paesaggio e il soggetto del dipinto, immagini dei quadri ad altissima risoluzione, panorami a 360° e inediti video panoramici realizzati con i droni.

Lo studio che ha dato origine al progetto è diventato anche un e-book, Montefeltro Paesaggio Rinascimentale, anch’esso fruibile dalla Web App e navigabile in modo fluido grazie ai tantissimi collegamenti interni che consentono un’esperienza sempre nuova e in linea con i desideri e le curiosità del lettore.

Come ricorda Cinzia Cazzoli, responsabile del progetto per la Regione Emilia-Romagna “Dotare le Montefeltro Art Views di una Web App così ricca di contenuti è per noi motivo di grande orgoglio perché apre una finestra sull’importante patrimonio artistico e naturalistico a tutti i turisti dell’Emilia-Romagna e delle Marche e ci consente di offrire uno strumento concreto di comunicazione e promozione che guarda al futuro”.

La Web App MontefeltroArtViews è uno strumento di visita virtuale concepito per l’esperienza online e l’arricchimento delle visite in situ con uno speciale percorso ibrido dei 9 balconi del Montefeltro.

Il sistema digitale offre un circuito turistico di Panorami Virtuali da scorrere e ingrandire in punta di dita sul display, corredato con informazioni testuali bilingue (italiano e inglese), iconografiche e grafiche, gestibili a schermo (mappe con hot-spot; immagini e video). La Web App può essere visualizzata da tutti i device (responsive) con i principali sistemi operativi (iOS e Android) su web application.

La Web App MontefeltroArtViews è stata ideata e realizzata da Altair4 Miltimedia con la regia di Alessandro Furlan; Web Development e Design di Cobianzo Communication Ltd; curatela scientifica di Rosetta Borchia e Olivia Nesci; post produzione video di Luigi Giannattasio; coordinamento editoriale di Maria Grazia Nini e riprese Drone di Albatros srl.