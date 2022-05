Montecastello, per il centro nuova richiesta di contributi

Il Comune di Mercato Saraceno ci riprova. È praticamente dal 2018 che si sogna un intervento di riqualificazione e “rigenerazione urbana” per Montecastello partecipando ai relativi bandi regionali senza però riuscire ad assicurarsi i necessari contributi. L’idea continua a essere presente nel piano delle opere pubbliche 2022-2024 e ora si è aperta la possibilità di chiedere nuovamente contributi, questa volta statali.

Particolare importanza per Montecastello assume l’obiettivo di riqualificare la piazza della Libertà, il centro del paese, con la chiesa di San Lorenzo e il caratteristico palazzo con le logge, uno spazio tra l’altro anche sede di iniziative e ritrovi sempre molto partecipati. La giunta ha approvato un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica per ridefinire il quadro economico finanziario previsto.

Una prima formulazione del progetto di fattibilità per l’“Intervento di riqualificazione urbana del centro storico di Monte Castello”, redatta dall’ufficio tecnico comunale, era stata approvata nel settembre 2018 per partecipare al bando regionale per la rigenerazione degli spazi urbani e prevedeva un importo di spesa di 384.000 euro. Questo primo progetto non ha ottenuto il finanziamento necessario alla realizzazione per cui nel dicembre 2020 si è assegnato un incarico esterno per la predisposizione di una nuova formulazione progettuale denominata “Manutenzione straordinaria via Rossini e piazza della Libertà nel centro storico della frazione di Montecastello”. Il nuovo quadro economico dell’intervento prevede una spesa complessiva di 700.000 euro. Attualmente a bilancio i lavori sono previsti per una somma di 660.000 euro, finanziati per 600.000 euro con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e per 60.000 euro da fondi propri dell’amministrazione.

Col nuovo quadro finanziario e la partecipazione al bando si prevede di coprire i 700.000 euro con 640.000 euro da contributo nazionale e 60.000 con fondi propri. Nel caso non venissero assegnate le risorse richieste il progetto e le previsioni di spesa verranno allineati alle risorse disponibili a bilancio.