Monte Fumaiolo: sarà un altro anno critico per lo sci

Il Rifugio Biancaneve e gli impianti di risalita del Monte Fumaiolo sono rientrati nella piena disponibilità della proprietà, e cioè Provincia di Forlì-Cesena e Comune di Verghereto. Pur con solo il 30% di quota è comunque il Comune a svolgere le funzioni di capofila nella gestione del complesso. Il tentativo è quello di procedere rapidamente alla riattivazione di ristorazione e ospitalità al Rifugio e anche del funzionamento degli impianti di risalita.

Impianti di risalita

Tra l’altro già da qualche tempo il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla Regione per la realizzazione di un piccolo ”tapis roulant” a servizio della risalita, da utilizzare in un piccolo campo scuola per lo sci. Ma per gli impianti ci sono ancora da concludere sistemazioni, verifiche, collaudi e revisioni, per realizzare i quali sono stati richiesti specifici contributi. Insomma, anche per la stagione 2021-2022 c’è motivo di dubitare sulla pratica possibilità di rimettere in funzione gli impianti. Per la gestione del Rifugio è diverso.

I contributi regionali

La chiusura degli impianti di risalita, tra l’altro, rischia di creare un impedimento alla possibilità per il Comune di Verghereto di ottenere tramite la Regione una quota adeguata dei contributi previsti dalla legge “Sostegni” a favore delle attività economiche dei Comuni dei comprensori sciistici. Da un lato il Comune di Verghereto, con la sua quota di presenze turistiche, ha contribuito al monte presenze turistiche della Regione Emilia-Romagna, e la ripartizione dei fondi tra le Regioni è avvenuta appunto sulla base delle presenze turistiche nei Comuni classificati dall’Istat come “Comuni con vocazione montana” come Verghereto o come “Comuni con vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica”. Dall’altra gli operatori economici del Comune di Verghereto rischiano di poter usufruire solo in piccola parte di questi contributi poiché la legge indica che le Regioni dovranno destinare «per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico: a) una quota non inferiore al 70% in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti e venduti nell’anno 2019». Ma gli impianti di risalita al Monte Fumaiolo sono chiusi almeno da inizio 2018. La restante quota, non superiore al 30% quindi, verrà assegnata a tutti i Comuni del medesimo comprensorio sciistico (ma in questo caso rimane il solo Comune di Verghereto) per una distribuzione a favore dei soggetti esercenti di attività di vendita di beni o servizi sulla base del fatturato 2017-2019, a favore dei maestri di sci e delle scuole di sci presso cui operano.