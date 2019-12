Montagna anche per chi non scia: le tante proposte di Andalo

La montagna d’inverno è bella sempre, è affascinante in tutti i casi, non solo se si trascorre sulle piste a sciare, ma anche se si fa dell’altro e non si scia, per le ragioni più svariate.

Sono sempre più numerosi coloro che si recano in Trentino alla ricerca della pace e della tranquillità che solo un paesino alpino incantevole e a misura d’uomo come Andalo sa offrire.

Paesaggi innevati, freddo fuori dalle finestre, fiocchi di neve che scendono leggeri dal cielo e quel tempore dell’ambiente interno che crea un magico clima familiare: i primi a essere entusiasti di vacanze come queste sono proprio i bambini, perché la neve conquista ad ogni età.

Chi pratica sport invernali in questo hotel di Andalo a 3 stelle potrà poi trovare quello che cerca: un punto di riferimento strategico per giungere alla pista, ma anche per raggiungere parchi, laghi e godere di tante altre attività alternative, specialmente se e quando viaggia con la famiglia, i cui membri hanno spesso gusti e necessità differenti, difficili da accomodare al meglio e da conciliare.

Giochi e intrattenimenti vari sulla neve

La neve, a differenza di quanto comunemente si pensi, non è solo sci o snowboard.

È anche molto di più.

Per accontentare tutti è stata creata, infatti, proprio accanto alle piste da sci di Andalo, una zona per bambini con piste sicure e attrezzate per la discesa con gommoni, bob, slittini e apposite aree con giochi gonfiabili. In questo modo i bambini si divertono davvero tantissimo.

Per godersi l’aria buona della montagna e dei paesaggi innevati non c’è niente di meglio che fare un giro con la magica slitta trainata dai cavalli attraversando fitti boschi e lunghi ed ameni sentieri, proprio come in una fiaba. Da non perdersi anche il Parco naturale Adamello Brenta, nel quale sono organizzate splendide escursioni guidate e gite anche per bambini da fare, a piacimento, anche con le ciaspole se gradito, a contatto con la natura e con gli animali del bosco.

Un’esperienza da non perdersi poi quella di divertirsi coi go-kart sul ghiaccio.

Tanto divertimento anche al chiuso!

Per un po’ di divertimento al calduccio Andalo propone grandi piste di pattinaggio nel palazzetto al coperto. Al termine, un po’ di relax in un rifugio davanti ad una cioccolata calda e tante coccole tra genitori e figli su comodi divani, guardando la neve scendere lenta dalla finestra, in un paesaggio fiabesco, come quello che si vede solo nelle cartoline e nelle sfere natalizie di cristallo.

Per concludere la giornata in bellezza, qualche ora da trascorrere al Biblioigloo, la famosa ed originale struttura a forma d’igloo che ospita libri della biblioteca comunale, molti dei quali per bambini, tutti da leggere e sfogliare, perché insieme al divertimento non può e non deve mancare anche l’istruzione e l’apprendimento, per un’esperienza ludica ma anche formativa e culturale.

Sono tante insomma, come si vede, le proposte pensate anche per chi non scia.

Ad Andalo la vacanza prende vita in mille modi, da vivere a 360 gradi…per tutti.