Monia Angeli, cantante riminese, nel gotha del mondo della voce

Monia Angeli, da anni la cantante di Mogol e con lui in tour, sarà relatrice al più importante convegno mondiale sulla Voce, La Voce Artistica. Il convegno che riunisce i più importanti esponenti mondiali, foniatri, medici, logopedisti, didatti, ricercatori, sulla Voce, con la direzione del dott. Franco Fussi e con la direzione artistica di Albert Hera e Gegè Telesforo, giunto alla sua 13° edizione, vedrà salire sul podio come relatrice la riminese Monia Angeli alle 17.40 di venerdì 19 novembre nel teatro Alighieri di Ravenna.

Monia Angeli oltre ad essere una cantante che ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale, come Paul Young, Califano, Tony Renis e tanti altri, essere stata l’ultima compagna di viaggio dell’indimenticabile Paolo Villaggio col lungo tour teatrale “A Ruota libera”, essere in tour da ormai quattro anni col più grande poeta della canzone italiana, Mogol, ed aver rappresentato l’Italia all’estero in tanti contesti prestigiosi col suo progetto musicale Omaggio alla Canzone Italiana, ha anche una preparazione incredibile: è laureata in lettere classiche, diplomata in musica jazz, indirizzo interpretativo – compositivo, ha una laurea in Alta Formazione in Vocologia Artica ed è in procinto di ottenere il primo Master universitario in Italia come Vocologa. Monia Angeli da anni ormai mette a disposizione dei giovani, ma anche dei futuri insegnanti di canto, la sua esperienza e il suo studio nella scuola di musica di cui è direttore, la BIM Music Academy a Rimini, scuola che forma ragazzi, professionisti ed insegnanti nel canto, ma anche in tutti gli strumenti musicali e che sul territorio riminese è già un punto di riferimento nella formazione musicale.

Essere relatori del più importante convegno mondiale sulla voce con una propria ricerca è un prestigiosissimo traguardo: l’intervento della cantante riminese verterà sulla didattica del canto moderno, su come far diventare l’Arte una Professione, quali ambiti un insegnante preparato deve approfondire con i propri allievi; ricerca che Monia Angeli svolge da anni e che ha dato vita al libro da lei scritto ed edito da ETS: “Gli ambiti della didattica del cantante moderno- dalla Tecnica vocale al Palcoscenico, dal Talento alla Casa Discografica, dalla Formazione alla Professione” con la prefazione di Mara Maionchi.