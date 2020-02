Al Bronson di Madonna dell’Albero giovedì 13 i Mondo Generator accompagnati da Lady Maciste. Nick Oliveri, ex bassista di Kyuss e Queens of the Stone Age, torna a Ravenna, dopo il suo live solista all’Hana-Bi, con il suo progetto di rock desertico Mondo Generator. In apertura, i romagnoli Lady Maciste. Inizio ore 21.30. Biglietti a 12 euro in prevendita, 15 alla cassa. Info: 333 2097141; www.bronsonproduzioni.com.