Teatro dei Sozofili di Modigliana, sabato inaugura la stagione con Chiara Francini in Coppia aperta quasi spalancata

Sabato 11 novembre (inizio ore 21) inaugura la stagione 2023-2024 del Teatro dei Sozofili di Modigliana con uno spettacolo cult, scritto nel 1983 da Dario Fo e Franca Rame: Coppia aperta quasi spalancata, portato in scena da Chiara Francini e Alessandro Federico.

Chiara Francini, un’attrice ironica quanto basta e sensuale quando vuole, è un’artista eclettica, un vulcano di carisma e vitalità, che ha ricoperto importanti ruoli sul piccolo e grande schermo e ha alle spalle conduzioni televisive e un esordio letterario con 45.000 copie vendute e 8 ristampe.

Qui si mette alla prova con un testo importante, il più popolare negli anni Ottanta, che mostra le differenze tra psicologia maschile e femminile all’interno della coppia.

L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia trova posto un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata.

Questa commedia è un’opera tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Fo e Rame descrivono in modo perfetto le differenze tra i due mondi e l’insofferenza maschile al concetto di monogamia, l’evoluzione del matrimonio borghese alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari rispetto a una mutata coscienza del nostro Paese.

Coppia aperta quasi spalancata è uno spettacolo che negli anni ha riscosso un successo gigantesco, non solo in Italia, una trama ancora oggi ancorata all’attualità e in cui ci si può facilmente riconoscere.

Il secondo titolo della stagione, venerdì 1 dicembre, è Dieci modi per morire felici, uno spettacolo nato da un’idea di Emanuele Aldrovandi in cui dieci spettatori hanno la possibilità di sperimentare una nuova vita, dalla nascita alla morte, compiendo scelte che influenzano l’andamento della rappresentazione, con un solo obiettivo: morire felici.

Informazioni e biglietteria

Teatro dei Sozofili

piazzale Enrico Berlinguer, 23 Modigliana

Tel. 3481544901

e-mail: teatrosozofili@ater.emr.it

www.ater.emr.it

Inizio spettacoli ore 21

Biglietteria

Lunedì e venerdì dalle 10 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 19.

Nei giorni di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio della rappresentazione.

Prevendita on line su www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket (si applicano i diritti di prevendita).

Prenotazioni via e-mail e telefoniche.

Si possono effettuare prenotazioni scrivendo all’indirizzo teatrosozofili@ater.emr.it o telefonando al numero 3481544901 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp.

I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo o pagati con bonifico bancario pena l’annullamento della prenotazione.