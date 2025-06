Modigliana, verso il via libera a lavori di ricostruzione per 60 milioni

“Entro venerdì 20 giugno saranno completate 12 Conferenze di Servizio per l’avvio di altrettanti lavori nell’ambito degli interventi finanziati coi fondi Pnrr per circa 60 milioni di euro, destinati alla ricostruzione del territorio di Modigliana che nel maggio del 2023 e nel settembre 2024 è stato devastato dalla frane”. È quanto emerso questa mattina dall’incontro a Modigliana con il commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio.

Si tratta di 7 Conferenze di Servizio per lavori affidati a Sogesid, 3 Conferenze di Servizio per lavori su strade vicinali relativi a lavori affidati al Comune, 2 Conferenze di Servizio per lavori su interventi messa in sicurezza nel centro storico per lavori affidati al Comune e riferiti all’intervento nel tratto urbano del lungofiume dalle “Portacce” al ponte dell’Ospedale e all’intervento di rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione nelle piazze Mazzini, Don Minzoni e Ponte della Tribuna. Interventi e lavori che si aggiungono ai cantieri e ai lavori in corso per la ricostruzione del Ponte di Ca’ Stronchino, affidati dalla Sogesid, che sono in fase di lavorazione e procedono secondo il piano di esecuzione previsto, oltre ai lavori in capo alla Provincia di Forlì-Cesena per la ricostruzione della SP 20 sulla “Riva della

Pappona”, nel tratto di ingresso al paese. Si tratta di un passaggio importante per dare avvio ai cantieri di ricostruzione del territorio che ha visto l’intera struttura Comunale ed in particolare dell’Ufficio Tecnico Comunale, impegnata in uno straordinario sforzo organizzativo e progettuale.