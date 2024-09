Un torneo di calcio per i bambini del 2014 e del 2015, simbolo della voglia di non mollare. E’ quello organizzato ieri dal Modigliana, con in campo i giovanissimi atleti di Borgo Tuliero, Modigliana, Cesena, Spal, Bologna, Lanerossi Vicenza, Imolese, Forli e Delfini Rimini.