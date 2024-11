Modigliana, tornano i “Mercatini di Natale”

A Modigliana è già tempo di feste. Domani e domenica, nel centro storico, andrà in scena, infatti, la seconda edizione dei “Mercatini di Natale”, iniziativa organizzata dall’azienda agricola “Riccardo Fabbri” e “La Colombina”, ma che ha visto la collaborazione di numerose attività private, esercizi commerciali, associazioni e Comune che si sono uniti per un evento che possa interessare tutto il paese. Appuntamento con laboratori per bambini, artisti di strada, intrattenimento musicale, trekking alla scoperta del “Sentiero della speranza”, punti di ristoro e mostre natalizie. La parte vecchia di Modigliana sarà interessata con piazza Vittorio Veneto, piazza Oberdan, piazza Don Minzoni e vie limitrofe, domani dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 18. Dopo il successo della prima edizione si è cercato di ampliare le proposte grazie all’impegno di privati che fungono da regia dell’organizzazione, associazioni e pubblica amministrazione. Il Comitato genitori, ad esempio, gestirà tutte le attività per bambini, quindi i laboratori (alle 14 di sabato e alle 10.30 e 14 di domenica) in piazza Vittorio Veneto (anche con la presenza della casetta di Babbo Natale dove domenica i bambini potranno scrivere la loro letterina), la Pro loco che avrà il suo stand gastronomico, gli alpini contribuiranno con decorazioni, l’Avis ha organizzato (domani alle 15.30) una corsa (di 5,2 chilometri) e camminata (3,5 chilometri) non competitiva con partenza da piazza Don Minzoni; il Cai Faenza gruppo Val Tramazzo ha organizzato domani alle 10 un “Trekking dei mercatini) con ritrovo in via Nazario Sauro, le associazioni d’arte faranno mostre, gli hobbisti esporranno lavori di artigianato, prodotti locali, idee per regali di Natale. Il sabato si concluderà un “Aperi-Christmas e intrattenimento musicale con le eccellenze locali, mentre i negozi rimarranno aperti oltre il tradizionale orario. Una sinergia che per due giornate porterà l’aria di Natale in paese.