Modigliana, sorpreso a vendere cocaina dal furgone: 60enne arrestato

Un servizio mirato per contrastare lo spaccio di stupefacenti ha portato all’arresto di un 60enne della zona, sorpreso in flagranza di reato dai Carabinieri di Modigliana. I militari, che da tempo monitoravano una situazione sospetta, sono intervenuti durante un pattugliamento serale assistendo direttamente alla cessione della droga. La scena si è svolta in pochi istanti: un furgone si è accostato e il conducente è sceso per consegnare un piccolo involucro a un’altra persona, ricevendo in cambio una somma in contanti. L’intervento immediato dell’Arma ha bloccato entrambi i soggetti sul posto prima che potessero allontanarsi.