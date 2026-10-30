Modigliana, sorpreso a vendere cocaina dal furgone: 60enne arrestato

Un servizio mirato per contrastare lo spaccio di stupefacenti ha portato all’arresto di un 60enne della zona, sorpreso in flagranza di reato dai Carabinieri di Modigliana . I militari, che da tempo monitoravano una situazione sospetta, sono intervenuti durante un pattugliamento serale assistendo direttamente alla cessione della droga. La scena si è svolta in pochi istanti: un furgone si è accostato e il conducente è sceso per consegnare un piccolo involucro a un’altra persona, ricevendo in cambio una somma in contanti. L’intervento immediato dell’Arma ha bloccato entrambi i soggetti sul posto prima che potessero allontanarsi.

Durante le perquisizioni personali e del mezzo, i Carabinieri hanno trovato in possesso dell’acquirente una bustina con circa un grammo di cocaina. La perquisizione si è poi spostata sul veicolo del 60enne, dove all’interno era nascosto uno zaino. Nel furgone i militari hanno rinvenuto altri 2 grammi circa di cocaina, circa 2.500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, un coltello a serramanico e un taglierino di medie dimensioni. Il materiale, le armi da taglio e il denaro sono stati immediatamente posti sotto sequestro penale, mentre per l’acquirente è scattata la segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena quale assuntore.

I controlli si sono successiviamente estesi all’abitazione dell’uomo. La perquisizione ha permesso di scovare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: ulteriori 50 grammi circa di cocaina e oltre un etto di hashish. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato due bilancini di precisione, numerose bustine in cellophane, vario materiale destinato al confezionamento delle singole dosi, piccoli contenitori e una custodia rigida impiegata per la conservazione e il trasporto dello stupefacente.

Al termine delle formalità di rito in caserma, il 60enne è stato dichiarato in arresto per il reato di traffico di sostanze stupefacenti e denunciato a piede libero per porto abusivo di armi. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari con “braccialetto elettronico”.