Modigliana, ripartono i lavori in Piazza Don Minzoni

Mercoledì 12 agosto la ditta Zambelli riprenderà i lavori per completare le opere in Piazza Don Minzoni. Il cantiere si concentrerà sulla sistemazione di un pozzetto davanti all’oreficeria, oltre al ripristino e all’idrolavaggio della copertina nella loggetta di fronte al Tramazzo, dove verrà installato anche un nuovo corrimano in ferro. Contestualmente si procederà alla pulizia della muratura del ponte della Tribuna, sempre tramite idrolavaggio. Per quanto riguarda la nuova fontana a pedale, l’impianto è già stato predisposto e la posa finale avverrà ai primi di settembre, non appena la fonderia consegnerà il pezzo.

Per consentire le operazioni in sicurezza, a partire dalle ore 8:00 di mercoledì 12 agosto e fino al termine dei lavori, scatterà il divieto di sosta nei due stalli vicini al pozzetto di fronte al negozio di oreficeria. Nessun disagio invece per l’area della loggetta, mentre per la pulizia del ponte della Tribuna verranno posizionate delle transenne per bloccare momentaneamente il transito per la sola durata dell’intervento.