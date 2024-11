Modigliana, Ponte Ca’ Stronchino, assegnati i lavori per la ricostruzione

Sogesid ha assegnato, attraverso una procedura negoziata, l’incarico per la ricostruzione del Ponte Ca’ Stronchino, nel Comune di Modigliana, alla società “Zini Elio - Impresa Generali di Costruzione” di Bologna. Il contratto prevede un importo complessivo di un milione 851mila euro IVA esclusa e stabilisce che la ricostruzione sarà ultimata entro il prossimo anno.

La Sogesid, designata dal Commissario straordinario Figliuolo per gestire gli interventi ingegneristici, amministrativi e legali legati alla ricostruzione post alluvione del 2023, coordinerà le attività che includono: la demolizione della spalla sinistra idraulica del ponte, la rimozione della struttura collassata, la costruzione di una nuova campata, nonché il consolidamento delle pile e della spalla destra idraulica attraverso tecnologie di consolidamento, fra i quali sistemi di micropali.

Il Ponte Ca’ Stronchino rappresenta un’infrastruttura cruciale per garantire i collegamenti tra Modigliana e il resto della vallata del Tramazzo. La sua ricostruzione non è solo un intervento tecnico, ma anche una garanzia fondamentale per la sicurezza e la mobilità dell’intera comunità modiglianese.