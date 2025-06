Modigliana. Piscina, inaugurata la nuova gestione. Offerte e pacchetti famiglia, eventi anche la sera

Sabato pomeriggio è stata inaugurata la nuova stagione della piscina di Modigliana all’insegna di una nuova gestione. Dopo 27 anni, l’impianto sportivo passa in mano a Cogi sport, cooperativa sportiva di Faenza specializzata nella gestione e manutenzione di impianti sportivi.

«Abbiamo fatto un bando per la nuova gestione alla fine dell’anno scorso, a cavallo dei due mandati», spiega il sindaco Jader Dardi.

«La grande novità, al di là della nuova gestione – aggiunge Sabrina Samorì, assessore allo sport – è l’approccio che la società ha. C’è, infatti, una grande apertura ai giovani, non solo in termini lavorativi. I circa 40 giovani che compongono l’associazione Cl Hub, gestiranno il bar della piscina. È stata una scelta non secondaria perché rivolgendosi all’associazione in piscina non saranno riportati solamente gare e iniziative sportive ma ci sarà la possibilità di organizzare serate e far rivivere questo spazio anche oltre gli orari di apertura al pubblico. Cogi ha guardato al nostro territorio anche dal punto di vista delle politiche giovanili».

Sabato all’inaugurazione si sono esibiti i giovani atleti della scuola nuoto di Faenza. «Per l’occasione – aggiunge Samorì – era anche presente Michele Busa, medaglia di bronzo agli ultimi mondiali di nuoto farfalla». L’impianto sportivo è punto di riferimento per molti cittadini, in particolar modo per le famiglie ma non solo. «Per la comunità modigliana la piscina è luogo in cui socializzare e refrigerarsi – conclude l’assessora –. È un luogo altamente frequentato non solo dai modiglianesi ma sono tante anche le persone che vengono da fuori per le offerte e i servizi. Il nuovo gestore ha garantito offerte e pacchetti famiglia, attraverso abbonamenti dedicati, per garantire una sorta di continuità con il passato e andare incontro alle esigenze della comunità.Il clima è molto fresco, giovanile e frizzante anche grazie al personale giovane impiegato».