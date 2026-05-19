Modigliana, modifiche alla viabilità per lavori in corso

MODIGLIANA. Per consentire l’esecuzione dei lavori di posa della rete idrica del Consorzio Rio Merle, all’altezza del ponte in prossimità dell’azienda LU.VA, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nella giornata di mercoledì 20 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, il tratto stradale sarà chiuso al traffico per consentire l’intervento di posa della nuova rete idrica. Nella stessa giornata, verrà avviato il cantiere per il ripristino del manto stradale di Via C.A. Dalla Chiesa, nel tratto compreso tra il piazzale antistante il cimitero comunale e via M. Arnesano. La circolazione verrà sempre garantita a senso unico alternato, governata da movieri o da impianto semaforico. Il primo lotto di asfaltatura terminerà entro fine maggio 2026. La viabilità verrà ripristinata al termine della esecuzione dell’intervento.