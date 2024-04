Modigliana, lavori sulle Sp 20 e 21

Un passo importante per tornare a dare un senso di normalità alla viabilità delle zone colpite dall’alluvione del maggio 2023. Partiranno entro poche settimane i lavori sulle strade provinciali Sp20 Rupe Pappona e Sp21 Trebbio nel comune di Modigliana, dopo l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori strutturali. Sulla Sp20 Tramazzo Marzeno in località Rupe Pappona, dal chilometro 2+950 al chilometro 3+250, il costo dell’intervento è di 3.600.000 euro: si andrà ad intervenire sul cedimento della strada in entrambe le direzioni con un ripristino del piano viabile attraverso un complesso consolidamento con soluzioni palificate. La consegna dei lavori è prevista entro metà maggio. Sulla Sp21, località Monte Trebbio, dal chilometro 4+000 al chilometro 4+150 il progetto esecutivo prevede un intervento sulla frana che ha portato al crollo di un tratto di strada di circa 100 metri e del terreno sottostante con la ricostruzione del corpo stradale e l’esecuzione di drenaggi per un importo di 400mila euro. La consegna dei lavori è prevista entro metà maggio. Sono già state individuate le imprese esecutrici che verranno incaricate nei prossimi giorni.