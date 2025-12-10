Modigliana, lavori alla Sp 81 Trebbio-San Savino: si parte giovedì 11 dicembre

Iniziano giovedì 11 dicembre le attività di cantiere per il miglioramento della sicurezza e il ripristino della SP 81 “Trebbio-San Savino”, strada provinciale danneggiata dagli eventi del maggio 2023 nel Comune di Modigliana.

L’intervento, del valore complessivo di 2.000.000 euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Next Generation EU, Misura M2C4I2.1°, e prevede lavori per una durata stimata di 270 giorni.

I lavori, interamente localizzati nel territorio comunale di Modigliana, comprendono quattro interventi principali: due consolidamenti con micropali a protezione delle scarpate; l’installazione di una rete paramassi ed opere di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione del versante.

Sono inoltre previsti ulteriori interventi di ripristino puntuali su vari tratti della strada. Le attività inizieranno dal tratto relativo alla posa delle reti paramassi, al km 0+600.

Salvo imprevisti, questo primo intervento e la necessaria bonifica bellica si concluderanno entro la fine di dicembre. Durante alcune fasi dei lavori la viabilità sarà regolata da senso unico alternato con semaforo, anche in più punti contemporaneamente qualora necessario.

Roberto Cavallucci, vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena, e Jader Dardi, sindaco del Comune di Modigliana hanno sottolineato come “questo intervento, il terzo avviato nel territorio di Modigliana, dopo quelli sulla SP 20 e sulla SP 21, rientri nel più ampio programma di ripristino e messa in sicurezza della viabilità provinciale colpita dagli eventi del 2023. Pur consapevoli dei temporanei disagi, l’apertura del cantiere conferma l’impegno della Provincia, in collaborazione con il Comune, nel garantire infrastrutture più stabili e sicure, fondamentali per la mobilità quotidiana di cittadini e imprese che operano nell’area collinare.”