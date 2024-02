Modigliana, la ricostruzione può partire

Buone notizie sul fronte della ricostruzione: la Provincia entro fine aprile affiderà il cantiere lungo la Sp 20 località Rupe della Pappona e ieri il Comune ha siglato l’accordo con Sogesid, società partecipata dello Stato, per la presa in carico di 11 cantieri per un importo complessivo di 86 milioni di euro con conseguente firma delle schede tecniche anche da parte della struttura commissariale. Ma andiamo con ordine. La Provincia, per quanto riguarda la Sp20, il 5 marzo accoglierà le offerte da parte degli operatori ed entro aprile è previsto l’affidamento dei lavori, mentre a fine marzo l’ente di piazza Morgagni approverà il progetto esecutivo. Un intervento di ripristino della viabilità che durerà circa un anno e mezzo. «Il traffico – avvertono i tecnici della Provincia – non sarà chiuso, ma limitato da un senso unico alternato». Altro intervento previsto è lungo la provinciale che conduce a Monte Trebbio, entro marzo inizieranno le asfaltature laddove è stato ripristinato il collegamento. Nel frattempo la Provincia ha richiesto ulteriori 500mila euro alla struttura commissariale, per il quale si aspetta ancora il riconoscimento, per la messa in sicurezza della Sp 129. Proprio ieri, invece, il Comune ha sottoscritto l’accordo con Sogesid per gli 11 interventi affidategli.

L’articolo completo sul Corriere in edicola