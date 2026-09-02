Modigliana, incidente nella notte: l’auto si schianta contro un muretto, gravissima una donna di 41 anni

Incidente nella notte a Modigliana, gravissima una donna. Verso l’1.15,, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Modigliana e Rocca San Casciano sono intervenute a Modigliana, in via Casadei, dove un’auto si e schiantata contro un muretto. All’interno del veicolo vi erano quattro persone e una donna di 41 anni è in gravi condizioni. I Vigili del Fuoco hanno operato con attrezzature da taglio per estrarre la donna rimasta incastrata tra le lamiere e trasportata in elimedica al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Ferito anche un giovane di 27 anni, trasportato a Faenza in condizioni di media gravità, ferite più lievi per gli altri due occupanti del mezzo. Sul posto inizialmente sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’auto medicalizzata e i Carabinieri per i rilievi di stabilire la dinamica dell’incidente.