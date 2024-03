Modigliana, Figliuolo torna il ponte di Ca’Stronchino

A distanza di mesi, il 4 aprile torna a Modigliana il commissario Francesco Paolo Figliuolo per siglare l’accordo per la ricostruzione del ponte di Ca’Stronchino. Il Comune, infatti, si è rivolto alla struttura commissariale, tramite la società Sogesid, come stazione appaltante esterna per la realizzazione delle 11 opere infrastrutturali più consistenti, tra le quali la ricostruzione del ponte di Ca’Stronchino, via della Costa, via Lago, via Diavoletti, via San Martino in Monte e via San Casciano per un importo complessivo di 85.618.293 di euro, mentre il ripristino e la messa in sicurezza di via Morana (altri 8 milioni di euro) saranno affidati ad una stazione appaltante esterna collegata a Romagna Acque, che si occuperà del progetto esecutivo. E’ stata rinviata, invece, la visita del generale Figliuolo, prevista sempre il 4 aprile, nei comuni di Premilcuore e Portico.