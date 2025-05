Modigliana: festival “Sentieri Agrourbani” alla scoperta del territorio

Escursioni, ma anche arte, musica, laboratori e mercatini per scoprire il territorio. Il 7 e l’8 giugno si terrà a Modigliana il festival “Sentieri Agrourbani” intitolato “L’anno del Tesoro”, in omaggio al monte del Tesoro. Gli eventi in programma sono stati presentati ieri mattina a Ravenna durante una conferenza stampa.

«Il Festival è nato per valorizzare il nostro territorio - ha spiegato il sindaco Jader Dardi - e grazie a questo, il turismo è aumentato nonostante la distruzione portata dall’alluvione». Sabrina Samorì, assessora alle Attività culturali ha spiegato che «con questo festival, noi di Modigliana vogliamo educare i cittadini ed i turisti al movimento sul territorio».

«Il nostro obiettivo è quello di trasformare la foresta di Montebello in un vero e proprio centro di educazione ambientale permanente - ha sottolineato Ciro Costa, presidente di Trail Romagna, associazione che collabora all’organizzazione del festival - , anche al di fuori delle date di Sentieri Agrourbani».

L’alluvione ha lasciato il segno ma il territorio è ripartito ed è tutto da scoprire. «Dopo il 2023 abbiamo dovuto ripensare totalmente al modo di proporre il festival - ha dichiarato Rosa Grasso presidente dell’associazione Sentieri Agrourbani - così la nostra scelta è ricaduta su un format itinerante che ogni anno sceglie e narra un punto diverso del territorio. Abbiamo inoltre creato un vero e proprio atlante del monte del Tesoro frutto di un workshop condotto dallo scrittore Cristiano Cavina e dall’illustratore Samuele Canestrari, ideato per orientarsi nei giorni del 7 e dell’8 giugno».

Il 7 giugno, due escursioni distinte inaugureranno il Festival, offrendo agli iscritti l’occasione di ammirare il tramonto e i panorami presso due agriturismi: Re Piano e Ceriano. A seguire, il programma proseguirà con incontri e conferenze presso l’ex Pesa di Modigliana, attuale sede del Cai, club organizzatore del festival. Dove verrà presentato in anteprima l’Atlante narrativo del monte del Tesoro. Il giorno seguente, il Festival si sposterà nella chiesa di Santa Reparata, che diventerà un campo base verso l’esplorazione del monte. Un luogo carico di storia che ospiterà una giornata ricca di eventi artistici, musicali, laboratori, mercatini ed escursioni, pensati per vivere l’esperienza del cammino come una scoperta. A Santa Reparata si inserirà anche il Museo all’aperto “Cantico delle Creature”: un percorso nel bosco pieno di sculture in legno e pietra, che si uniscono al paesaggio naturale. L’8 giugno sarà inoltre inaugurata la “piccola architettura per esploratori” posta sul crinale del monte del Tesoro e donata al Comune di Modigliana dall’architetto giapponese Shigeru Ban, Premio Pritzker per l’Architettura che visitò la città dopo l’alluvione.