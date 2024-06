Modigliana, ecco la giunta

A pochi giorni dall’esito delle urne, il sindaco Jader Dardi ha la sua giunta tra riconferme e nuovi innesti. «Lo straordinario risultato ottenuto dalla lista “ViviAmo Modigliana” che ha portato alla mia riconferma a sindaco, hanno imposto di dare subito riscontro ai cittadini e agli elettori procedendo alla composizione della giunta comunale, che nella giornata di oggi (ieri, ndr) ho provveduto a nominare – afferma il primo cittadino –. E’ stato fatto un percorso condiviso, già nella prima riunione del gruppo consiliare e della lista, proprio per definire le linee operative su cui procedere».

I nomi

In pratica, vengono confermati due assessori con le stesse deleghe del mandato precedente. Si tratta di Alice Lancioli a cui viene riassegnato il ruolo di vicesindaco con deleghe ai Servizi scolastici, politiche ambientali, attività produttive e il medico Giuseppe Travaglini che sarà assessore con delega a sanità, Servizi sociali, politiche della casa rapporto con Acer. Entrano per la prima volta in giunta i neo eletti in consiglio comunale: l’imprenditore Donato Berardi con delega a bilancio, patrimonio e tributi e la dipendente comunale Sabrina Samorì. A lei verranno affidate le attività culturali, turismo, sport e politiche giovanili. In capo al sindaco, come nel precedente mandato, rimangono le deleghe ai lavori pubblici, urbanistica, Polizia locale e personale.