Modigliana, coltivava marijuana in giardino: denunciato pensionato di 70 anni

Un pensionato di 70 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri delle stazioni di Castrocaro Terme e Modigliana con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata a seguito di una serie di accertamenti mirati che hanno spinto i militari a perquisire un’abitazione di campagna situata sulle colline della valle del Tramazzo. Nel giardino della proprietà le forze dell’ordine hanno scoperto una vera e propria piantagione composta da dieci piante di marijuana in fase di coltivazione, alcune delle quali raggiungevano un’altezza di quasi due metri. I controlli si sono poi estesi all’interno della casa, dove dentro un mobile del soggiorno sono stati recuperati altri 130 grammi di marijuana già essiccata e pronta per il consumo. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro penale e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì, che coordinerà i prossimi passaggi dell’inchiesta.