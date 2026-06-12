Modigliana, auto in fiamme, i Vigili del Fuoco evitano il propagarsi dell’incendio

Questa mattina, 12 giugno, alle 8.30, le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Modigliana e di Rocca San Casciano sono intervenute nel comune di Modigliana, in via Lago, a causa dell’incendio di un autovettura. Il personale giunto sul posto hanno provveduto all’estinzione delle fiamme che avvolgevano il veicolo. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di circoscrivere il rogo, evitando la propagazione del fuoco alla vegetazione circostante. Non si registrano persone ferite o coinvolte nell’evento.