Modigliana, auto in fiamme, i Vigili del Fuoco evitano il propagarsi dell’incendio

Modigliana
  • 12 giugno 2026
Modigliana, auto in fiamme, i Vigili del Fuoco evitano il propagarsi dell’incendio

Questa mattina, 12 giugno, alle 8.30, le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Modigliana e di Rocca San Casciano sono intervenute nel comune di Modigliana, in via Lago, a causa dell’incendio di un autovettura. Il personale giunto sul posto hanno provveduto all’estinzione delle fiamme che avvolgevano il veicolo. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di circoscrivere il rogo, evitando la propagazione del fuoco alla vegetazione circostante. Non si registrano persone ferite o coinvolte nell’evento.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui