Modigliana, al via Fuoripista 2026

ATER Fondazione porta la terza edizione di Fuoripista sull’Appennino emiliano-romagnolo: dal 26 giugno al 2 agosto, otto Comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini ospiteranno spettacoli teatrali, musica, cinema e iniziative per famiglie. In ogni tappa, la piazza principale si trasforma per tre giorni in un palcoscenico a cielo aperto, con l’obiettivo di portare cultura nei borghi dell’Appennino spesso lontani dai principali circuiti culturali.

Si parte da Modigliana dal 26 al 28 giugno. Venerdì 26 alle 21.30 in piazza Don Minzoni inaugura il festival lo spettacolo “L’inferiorità mentale della donna” di e con Veronica Pivetti, un racconto ironico e pungente sulle teorie pseudo-scientifiche sull’inferiorità femminile tra Ottocento e primo Novecento. Sabato 27, stessa piazza e stesso orario, spazio al cinema con la proiezione di “My Cousin” (1918), l’unico film sopravvissuto con Enrico Caruso nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, accompagnato dal vivo dall’Ensemble della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena. Domenica 28 la giornata è dedicata alle famiglie con attività gratuite dalle 17.00: giochi della tradizione, laboratori di land art con il bambù e la battaglia dei cuscini di Dispari Teatro. Alle 21.00 chiude la tre giorni lo spettacolo di pantomima e clownerie “L’omino del pane e l’omino della mela” di ifratellicaproni.