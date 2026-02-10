Il top gun Massimo Montanari sarà sepolto nella sua Modigliana: “Era modesto, un esempio per tanti”

«Il generale Massimo Montanari è stato un uomo molto legato alla comunità di Modigliana dove è nato e ha vissuto a lungo prima di intraprendere la sua straordinaria carriera, rivolgo le più sincere condoglianze ai familiari e alla comunità dell’Aeronautica Militare di cui è stato figura di riferimento». Queste le parole del sindaco Jader Dardi che ha espresso il cordoglio a nome di tutta la comunità. Il pilota romagnolo si era trasferito in Friuli da tanti anni ma tornava ogni tanto a Modigliana dai familiari e dagli amici dell’Associazione aeronautica del territorio. «A prescindere dal sorriso spontaneo che Massimo ha sempre avuto - afferma il colonnello e pilota in pensione Aldo Valmori - tutti potevano avvicinarsi a lui con tranquillità, era cordiale e disponibile. Era la sua caratteristica. Per me, come per tanti, Massimo è stato un esempio, anch’io sono diventato un pilota di aerei e abbiamo condiviso molti momenti. Quando durante le esercitazioni doveva correggere leggermente un gregario ci diceva di spostarci “un pelino” per farci recuperare qualche centimetro, oppure diceva “un’ideina più basso”, usava termini quasi buffi per insegnarci la precisione. Era ineguagliabile come uomo e come pilota. E’ tornato a Modigliana l’ultima volta due anni fa ed è stato un piacere come sempre averlo incontrato». Massimo Montanari verrà sepolto nel cimitero vicino alla sua casa natale, “La Capra”, il podere dove è cresciuto e dove ancora vivono alcuni suoi familiari.