L’orto di un anziano devastato dall’alluvione e l’impegno dei ragazzi per risistemarlo, con un “grazie” commosso a ripagarli. L'orgoglio di Modigliana che non si arrende, la voglia di reagire tipica dei romagnoli. In queste ore sta spopolando sul web un bellissimo video della pagina instagram The Pillow, con le parole di un simbolo di Modigliana. Si tratta di Riccardo Ceroni detto Schérpa, uno splendido romagnolo di 84 anni che ringrazia i giovani per il loro impegno dopo l’alluvione.