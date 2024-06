Elezioni a Modigliana, Dardi confermato con un plebiscito dopo l’alluvione: “Un premio al nostro lavoro”

Con un plebiscito, Giancarlo Dardi detto Jader è stato confermato sindaco di Modigliana. Dardi, esponente del centro-sinistra (lista Viviamo Modigliana), ha ottenuto 1.558 voti, pari al 69,80%. Si è lasciato alle spalle Adriano Cheli con 354 voti (15,86%) e Silvia Mazzoni con 320 preferenze (14,34%). Un successo che è ancora più clamoroso se si considera che nel 2019 Dardi si era imposto per appena 98 voti. “Sono molto emozionato ed onorato – ha detto Dardi con la voce commossa pochi minuti dopo il dato ufficiale divulgato dalla Prefettura -. È un risultato importantissimo che sottolinea lo sforzo che abbiamo messo in atto in questo periodo che premia il lavoro che abbiamo fatto”.