Addio al Top Gun di Modigliana: si è spento Massimo Montanari, simbolo delle Frecce Tricolori

Addio al Top Gun di Modigliana. Domenica è scomparso Massimo Montanari, un punto di riferimento delle Frecce Tricolori. A Montanari è giunto l’omaggio del sindaco Jader Dardi sui social: “Questa mattina si è spento il Generale, Massimo Montanari, originario di Modigliana, a lungo uomo simbolo delle Frecce Tricolori. Pilota dotato di straordinario carisma e altissime capacità professionali, il Generale Massimo Montanari, è stato il pilota che ha servito più a lungo la Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, diventando una figura simbolo nella storia della Pattuglia Acrobatica. Nel corso della sua carriera ha operato in Pattuglia sia sul Fiat G.91 sia sull’Aermacchi MB-339, attraversando una fase cruciale di evoluzione tecnica e operativa delle Frecce Tricolori e contribuendo in modo determinante alla loro affermazione e al loro prestigio internazionale”.

“Ufficiale stimato - continua Dardi - comandante autorevole e uomo di volo nel senso più autentico del termine, ha rappresentato un riferimento umano e professionale per generazioni di aviatori”, viene ricordato così dalla Associazione Ricercatori Storico Aeronautica.

Con la sua scomparsa, l’Aeronautica Militare e il mondo aeronautico italiano perdono un protagonista silenzioso ma fondamentale, custode di valori, disciplina e passione per il volo. Il Generale Montanari è stato un uomo molto legato alla comunità di Modigliana dove è nato e vi ha vissuto a lungo prima di intraprendere la sua straordinaria carriera, rivolgo le più sincere condoglianze ai familiari ed alla comunità dell’Aeronautica Militare di cui è stato figura di riferimento”.