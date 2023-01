Modigliana, rissa tra mamme a “Casa di Gaia”

“Una rissa tra mamme alla Casa di Gaia a Modigliana”. Lo segnala in una nota l’avvocato Antonino Castorina, legale di una delle donne coinvolte. “Pensato come un luogo di accoglienza per mamme e bimbi in situazioni di fragilità la “Casa di Gaia” in Modigliana si trasforma in un vero e proprio teatro di uno scontro tra mamme – scrive Castorina – l’origine di tutto, secondo le ricostruzioni che ha fatto all’autorità giudiziaria una delle mamme coinvolte nell’accaduto sembrerebbe derivare da una lite scaturita per futili motivi e che poi avrebbe coinvolto anche alcuni tra gli operatori della struttura presenti tanto da indurre l’intervento delle forze dellordine per sedare una situazione che si andava facendo incandescente.

Alcune tra le persone coinvolte nell’accaduto sono prima finite in ospedale per farsi refertare per poi ritrovarsi alla stazione dei Carabinieri di Modigliana per raccontare la propria versione dei fatti. Tra le ipotesi di reato contestate ai vari protagonisti di questa vicenda lesioni personali e minaccia. Intanto una tra le giovani mamme coinvolte A.P. classe 90 è stata allontanata da “Casa di Gaia”.

Una decisione dolorosa ed eccessiva – afferma l’Avv. Antonino Castorina, legale della donna – che non tiene conto della situazione di fragilità emotiva e psicologica di una donna che ha subito negli anni vessazioni e prevaricazioni da parte dell’ex marito, con il quale è pendente una causa in cui ella è parte civile in un procedimento penale di maltrattamenti, di un contesto sociale, familiare e relazionale complesso e che nonostante tutto da tempo aveva avviato un percorso di recupero per amore delle proprie figlie”.