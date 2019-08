Modigliana, Emma Morton stasera a Strade blu. Sabato Mia Nkem Favour

Occorre riconoscere a Emma Morton, in concerto questa sera all’ex filanda di Modigliana per Strade blu, una grande determinazione nel continuare per la propria strada, proponendo uno stile colto e raffinato, senza farsi tentare dal pop. Dopo aver partecipato con successo a X Factor 2015, la cantante scozzese, italiana d’adozione, non ha tentato una carriera pop, rimanendo fedele al suo mondo fatto di blues e jazz. Ha inciso poco, ma suonato molto dal vivo, in tutta Europa, con la sua band The Graces, che sarà con lei anche a Modigliana. Il secondo appuntamento della settimana di Strade blu è in Piazza Matteotti a Brisighella sabato 10 agosto nell’ambito di “Calici sotto le stelle”: sul palco la cantante blues di New Orleans Mia Nkem Favour, con una band che riunisce alcuni dei migliori musicisti italiani del genere. Questa vocalist dalla voce profonda e dal cuore blues interpreta gli standard del genere con grande maestria e padronanza del palco. Ingresso sempre gratuito. Ore 21.30.

