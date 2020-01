Modesto: “Cesena, gioca senza assilli”

Alla vigilia di Cesena-Carpi (mercoledì ore 18.30, stadio Manuzzi) è un Francesco Modesto abbastanza tirato quello che si presenta in sala stampa, con l’allenatore bianconero che vorrebbe mettersi subito alle spalle le scorie di due uscite poco positive contro Vis Pesaro e Verona: “I ragazzi hanno ripreso con la giusta voglia di fare bene e tornare a fare risultati importanti, poi di mezzo ci sono gli avversari e nel caso del Carpi è un avversario di indubbio valore, che punta alle zone altissime del campionato. Non avranno Jelenic, ma c’è comunque un giocatore di qualità come Saric a sostituirlo. Noi dovremo essere bravi a giocare sereni e senza assilli, facendo quello che sappiamo fare senza perdere l’autostima”. Indisponibili gli infortunati Ciofi e Brunetti, mentre in panchina si rivedrà Ricci dopo un lungo stop.