Weekend di musica, tradizione e gastronomia con la Festa del Crocifisso e della collina

Una festa in collina nuova ma legata alla tradizione, fresca ma con tutto il calore della Romagna , unica e giunta ormai alla 145esima edizione. Si tratta della 145° Festa del Crocifisso e della collina di Misano Monte. Il 23, 24 e 25 agosto si terrà una tre giorni con eventi e stand gastronomici. Il programma prevede per il 23 agosto la Processione religiosa per le vie del paese e, a seguire, una serata di cinema nel campo degli ulivi dietro la chiesa con il film Soldato Semplice di Paolo Cevoli. Il 24 spazio all’AutoMoto raduno d’epoca, allietato dal Dj Set Zuba , spettacolare esibizione di Nirea Danze e a seguire musica anni 90 con la live Band Qluedo. Ultima giornata di festa è il 25 agosto, domenica, in cui si susseguiranno il Pranzo Comunitario, le note dell’Orchestra Mirco Gramellini e lo spettacolo della compagnia I Giovne Amarcord. Gran finale con il naso all’insù per i Fuochi d’artificio. L’ingresso è libero e l’organizzazione annuncia parcheggi, gonfiabili, giochi di legno, mercatino dei bambini, pesca di beneficenza, stand gastronomici e bar rinnovati. Ulteriori info su: https://www.facebook.com/comitato.misanomonte