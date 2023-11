“Sognavo un negozio con mia figlia”: domenica il taglio del nastro a Misano

Un’avventura di madre e figlia all’insegna dell’abbigliamento di qualità. È stata inaugurata domenica a Misano, alla presenza del sindaco Fabrizio Piccioni e dell’assessore alle Attività produttive Filippo Valentini e del presidente della locale Confesercenti Antonio Gaia, “Le Koko”, impresa nata dall’iniziativa di Sonia Comastri e Laura Mazza, madre e figlia appassionate di abbigliamento e alta moda. «Fin da ragazza – spiega Comastri – ho cominciato a lavorare nell’ambito dell’alta moda, proseguendo nelle confezioni. Mettermi in proprio con mia figlia, che condivide la mia passione portando tutta la freschezza delle nuove generazioni, è una gioia immensa».

Come osserva Gaia, «aprire un negozio di abbigliamento è un gesto molto coraggioso. Ritengo che Sonia e Laura abbiano trovato la chiave giusta per vincere queste sfide, puntando sull’eccellenza e mettendo in campo la propria passione per la moda e il made in Italy». Piccioni saluta con entusiasmo l’apertura del negozio, che rappresenta sempre «una notizia molto positiva per il nostro Comune. Più attività aprono e più diamo luce al territorio e facciamo il bene di Misano. Il fatto che sia un negozio di qualità è un’ulteriore valore aggiunto. Abbiamo bisogno proprio di questo: attività che creino bellezza e diano lustro al nostro territorio».