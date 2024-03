“Se fai centro, vinciamo tutti”: Misano chiede di... affinare la mira nel buttare i rifiuti

“Sei fai centro vinciamo tutti”. E’ lo slogan della campagna di comunicazione che il Comune di Misano Adriatico, in collaborazione con il Gruppo Hera, lancia per aumentare il decoro urbano in città.

L’obiettivo degli oltre 200 manifesti che verranno affissi in città è quello di stimolare una riflessione sulla necessità di preservare il decoro nella città grazie al messaggio: “Conferire correttamente i rifiuti significa preservare la bellezza della nostra città. Scopri la comodità della Carta Smeraldo per il conferimento dei rifiuti di carta, plastica, potature, indifferenziato”.

Scopo della campagna quindi quello di sensibilizzare le persone sull’importanza di conferire correttamente i rifiuti. “Ringrazio Cinzia Turchetti di Hera Spa per la collaborazione – commenta l’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi - Insieme abbiamo preparato una campagna di sensibilizzazione che mira a promuovere il senso civico dei cittadini e gli atteggiamenti di rispetto della collettività.

Sul tema abbandoni dei rifiuti abbiamo fatto dei progressi in questi anni grazie alle iniziative intraprese coi controlli delle guardie GEV, della polizia locale e con l’ausilio di telecamere di videocontrollo. Serve però fare di più per contrastare azioni deprecabili che hanno un impatto negativo. L’obiettivo della campagna è anche quello di diffondere nella comunità la consapevolezza che abbandonare rifiuti è un gesto molto grave, che arreca danni ambientali e alla salute delle persone. Si aggiunge l’aggravio di costi per la rimozione e lo smaltimento. Per questo serve l’impegno di tutti per debellare questa pratica incivile”.