Riccione, neopatentato ubriaco rischia di investire un poliziotto

Durante tutte le festività natalizie, la Polizia locale di Riccione ha messo in campo un numero straordinario di agenti per garantire il proprio contributo alla sicurezza, intensificando i controlli sul territorio. L’episodio più grave ha visto coinvolto un giovane italiano alla guida di un veicolo di fabbricazione straniera. Alle 5 del mattino del primo gennaio, il conducente è stato fermato in un posto di controllo lungo viale Sardegna, dopo aver mostrato segni evidenti di ebbrezza alcolica. Non appena gli agenti si sono avvicinati per eseguire il controllo, il giovane ha improvvisamente accelerato (rischiando di travolgere uno degli agenti, che è riuscito a salvarsi in extremis), dandosi alla fuga in direzione nord sulla Statale 16.

Durante l’inseguimento, l’auto ha urtato il cordolo stradale, facendo esplodere uno degli pneumatici, ma il conducente ha continuato la sua corsa a tutta velocità, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Nel momento in cui la Polizia locale ha capito che il fuggitivo stava cercando di entrare in autostrada, è stato immediatamente lanciato l’allarme alla sezione Autostradale della Polizia. Il giovane è stato fermato alla prima piazzola di sosta, raggiunto dagli agenti della Polizia locale.

Il conducente, Z.L., classe 2005, neopatentato e residente a Foggia, è stato identificato, denunciato e sanzionato. Il veicolo, noleggiato e immatricolato in Polonia, è stato sottoposto a fermo amministrativo. Questo episodio ha messo in luce una nuova abitudine, diffusa in alcune aree d’Italia, in cui i cittadini italiani preferiscono noleggiare veicoli immatricolati all’estero, per sfuggire ai costi elevati delle assicurazioni. Tuttavia, è importante ricordare che i veicoli noleggiati per più di 30 giorni devono essere registrati nel registro italiano (Re.V.E.), pena una sanzione fino a 1.000 euro e il fermo del veicolo. Anche per questo, il conducente è stato opportunamente sanzionato.