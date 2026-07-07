Porto Verde, senza chiavi di casa, cerca di entrare dal balcone e cade: 50enne grave all’ospedale

Cade dal tetto della sua abitazione nel tentativo di rientrare in casa dopo essere rimasto chiuso fuori. È successo a Porto Verde, dove in uomo di 50 anni da ieri sera è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, dopo il trasporto in elicottero con codice di massima gravità. Dai primi riscontri, il 50enne, una volta rimasto fuori dall’abitazione (una villetta a due piani), ha provato a raggiungere il tetto con l’obiettivo di calarsi poi nel terrazzo e rientrare, ma è rimasto vittima di una brutta caduta da alcuni metri. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.