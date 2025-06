Misano, Vivi Energia acquisisce PlanGreen

MISANO. VIVI energia, tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia elettrica e gas metano in Italia con sede a Roncadelle (Brescia), prosegue il suo percorso di crescita nel settore delle ESCO e acquisisce da FIEE SGR -Fondo Italiano per l’efficienza Energetica il controllo di PlanGreen, azienda di Misano Adriatico (RN) attiva da 12 anni nel campo dell’efficienza energetica a tutto tondo. La nuova società vedrà Andrea Bolla (Presidente e Ceo Gruppo VIVI) con il ruolo di Presidente, affiancato da Filippo Bollati (Ceo di VIVIesco) come Amministratore delegato e Paolo Pizzolante (già AD e fondatore di PlanGreen) come Direttore Generale.