Misano, un successo la serata di raccolta fondi per il piccolo Davide, affetto da una rara malattia

Una serata di musica e solidarietà ha illuminato la Pizzeria Angelo Azzurro di Misano Adriatico, dove oltre 300 persone si sono riunite per sostenere il progetto “Dade alla ricerca del delfino magico”. L’evento, organizzato da Domenico Ciotti, infermiere del reparto di chirurgia generale dell’ospedale di Rimini e cantante delle band “Bad Bones Crew” e “Maggio e i suoi Ragazzi”, ha visto la partecipazione di numerosi colleghi degli ospedali di Cattolica, Riccione, Rimini e Novafeltria, oltre a amici e sostenitori della causa.

Sul palco si sono alternate diverse band musicali, il cantautore chirurgo Giuseppe Novelli, la band under 13 “Mille passi di zampa” al loro esordio live, concludendo ballando in pista sulle note suonate da “Maggio e i suoi Ragazzi” e la “Bad Bones crew” in un’atmosfera di festa e condivisione. Tra i presenti, gli assessori del Comune di Riccione Marina Zoffoli ed Alessandro Nicolardi e il presidente dell’Opi Nicola Colamaria, che hanno espresso il loro supporto e apprezzamento per l’iniziativa.

Il momento clou della serata è stata la donazione di 2.500 euro, raccolta dai colleghi del 118 di Rimini e Novafeltria. Un gesto di grande generosità, a cui si sono aggiunti i contributi di altri reparti ospedalieri e dei partecipanti all’evento.

“Siamo profondamente grati per la straordinaria partecipazione e il sostegno dimostrato - ha dichiarato Simone Tura promotore e papà di Dade - questa serata è la testimonianza di quanto la solidarietà possa fare la differenza e ci spinge a continuare con ancora più determinazione nel nostro progetto”.

Il progetto “Dade alla ricerca del Delfino Magico” è un viaggio in cargo-bike intrapreso da Simone e suo figlio Davide, affetto da una rara malattia genetica. Partendo da Riccione e arrivando a Santa Maria di Leuca, il loro obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie rare e offrire a Davide un’esperienza unica, superando le limitazioni imposte dalla sua condizione. Il viaggio vuole anche essere un messaggio di speranza per le famiglie che affrontano situazioni simili, incoraggiandole a non isolarsi e a trovare la forza nell’unione.

I fondi raccolti durante la serata saranno interamente utilizzati a sostegno di questo progetto.

L’Opi di Rimini, insieme a tutti i partecipanti, ringrazia la Pizzeria Angelo Azzurro per l’ospitalità e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento. Inoltre, il giorno 23 marzo, Simone e Davide sono stati invitati al “Trofeo Nirea Danze” presso il Playhall di Riccione, dove hanno avuto l’opportunità di presentare il progetto di fronte a una platea di oltre 300 persone, condividendo la sua storia e i suoi obiettivi.