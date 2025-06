Misano, un gioiello a due ruote: dona una Morini Corsaro del 1969 al Museo della Guardia di Finanza VIDEO

Dal 13 al 15 giugno, in occasione della sesta tappa del “FIM Superbike World Championship 2025. Pirelli Emilia Romagna Round” a Misano, il Comando Regionale Emilia Romagna era presente con uno stand, curato ed allestito dal Comando Provinciale di Rimini, dove sono state esposte quattro moto storiche Morini che nel 1967, 1968, 1969 e 1971 erano in uso al gruppo sportivo Fiamme Gialle. Tra queste, una Corsaro 158 Testa piatta progettata da un ex ingegnere Ferrari che, nel 1971, prese parte alla “Sei Giorni Internazionale di Enduro” sull’Isola di Man, nel Regno Unito, competizione durante la quale ha conquistato 4 medaglie d’oro.

Lo stand del Corpo ha attirato l’attenzione di visitatori di tutte le età, ai quali, i militari impiegati, hanno illustrato le attività istituzionali che impegnano quotidianamente la Guardia di Finanza, nonché la storia dei mezzi forniti dal Museo Storico.

Nella mattinata di sabato 14 giugno presso lo spazio espositivo si è svolta anche la cerimonia di consegna al Museo Storico di una ulteriore Moto Morini Corsaro125 – anno 1969 - posseduta da un collezionista, Silvano Morara, già appartenuta al Gruppo Sportivo Motociclistico “Fiamme Gialle” che ha preso parte alle più blasonate manifestazioni sportive che si è riunita alle quattro già esposte che facevano parte della squadra sportiva degli anni 1969 -1970.